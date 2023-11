L’urbanisation possible de la ZACC de Rouheid, à Heusy, donne lieu à un règlement de comptes

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

À l’approche de sa réouverture, la piscine de Spa revoit ses tarifs à la hausse : presque du simple au double pour les nageurs non-spadois ! L’étude de l’ULiège sur le commerce dans le centre-ville de Verviers est clôturée : « On est dans une situation encore pire qu’avant »

« J’espère que mesdames sont au courant aussi » : image surprise lors du match du Standard sur RTL sports, même les commentateurs ne s’y attendaient pas (vidéo) Impressionnant dispositif de secours : une explosion a eu lieu ce mercredi soir dans une maison de la rue Saint-Antoine à Mouscron, un homme a été brûlé au visage headtopics.com

La tempête Ciaran va frapper la Belgique : heure et endroits, dégâts, alerte orange, trains supprimés… « on ne sait jamais avec les tempêtes » « Sortez de chez moi, bon sang ! » : soirée cauchemardesque pour la femme de la star belge, « je vais vous le faire payer » (photos)À l’approche de sa réouverture, la piscine de Spa revoit ses tarifs à la hausse : presque du simple au double pour les nageurs non-spadois !

Découvrez l’équipe-type de la 12e journée de championnatVoici l’équipe-type de la 12e journée de P2C avec des joueurs d’Andrimont, Heusy, Sprimont B, Verviers, Lambermont-Rechain, Ferrières, Weywertz et Recht. Lire la suite ⮕

Réforme de l’orthographe: « On passe un temps incroyable à enseigner non pas la règle, mais des exceptions »Des dizaines de linguistes et enseignants ont signé une tribune titrée «Il est urgent de mettre à jour notre orthographe». Lire la suite ⮕

Poursuivi pour coups et blessures sur sa compagne, cet habitant de La Roche donne des explications bienUn habitant de La Roche est suspecté de frapper sa compagne. Mais le couple fait front. Tous deux parlent d’une chute dans l’escalier, d’une chute à vélo, ou encore d’une chute dans la rue. Pour le parquet, la victime est sous l’emprise de son conjoint. Lire la suite ⮕

Décès du baron Aldo Vastapane au Rœulx : « Mes parents travaillaient pour lui, « Nonno » restera à jamais monLe Louviérois David Dos Santos, le célèbre inventeur de la Diabolica, a passé toute son adolescence aux Viviers, dans le vaste domaine que le baron Aldo Vastapane possédait au Rœulx. « C’est lui qui m’a donné l’envie d’entreprendre. Je voudrais dire à quel point il était humble et généreux ». Lire la suite ⮕

29 dossiers annulés par la tutelle régionale depuis 2020 : « L’autorité de tutelle ne peut annuler un acte queLe ministre bruxellois des Pouvoirs Locaux Bernard Clerfayt (DéFI) a donné plus de précisions concernant ces chiffres. 24 dossiers concernaient des actes communaux, quatre des actes de CPAS et un dossier concernait la zone de police Midi. Lire la suite ⮕

Le gouvernement Biden approuve le plus gros projet d'éolien en mer aux Etats-UnisLe gouvernement américain a donné mardi son feu vert au plus gros projet d'éolien en mer aux Etats-Unis, qui doit permettre de contribuer au développement de cette industrie souhaité par l'administration Biden. Lire la suite ⮕