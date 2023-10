L’UR Namur enchaîne pour la première fois de la saison: un premier but pour

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

P1 | Biesme plus déçu que Nismes du partage: «On ressort de cette rencontre, une nouvelle fois, avec pas mal de déceptions» (vidéos) P1 | Sans idées, Beauraing est battu par Bossière/Gembloux qui fait la bonne opération en bas de tableau: «C’est la victoire qu’il nous fallait»

P1 | Meux B bat le Condruzien à 10 et s’invite sur le podium: «Un excellent bilan avant de devoir souffrir plus sur des terrains plus compliqués» D3A | Mené 0-3 à la pause, Couvin-Mariembourg est passé tout près de la remontada contre Manage: «Si on marque le 3-3 sur penalty, on gagne le match» (vidéos) headtopics.com

P1 | Biesme plus déçu que Nismes du partage: «On ressort de cette rencontre, une nouvelle fois, avec pas mal de déceptions» (vidéos)

football en salle-abfs : Foot en salle: premier point de l’Histoire pour Gedinne United en D2Retrouvez tous les résumés des clubs namurois en Nationale (ABFS). Lire la suite ⮕

Les Rangers de Philippe Clement renversent les Hearts dans les dernières minutesMenés 0-1 à la 89e, les Rangers de Glasgow se sont finalement imposés (2-1) dimanche contre les Hearts of Midlothian, club d'Édimbourg, lors de la 10e journée du championnat écossais de football. Les Rangers reviennent à cinq longueurs du Celtic. Lire la suite ⮕

Les résumés du week-end: Namur Capitale en confiance avant BenficaTous les résumés du week-end en championnat dans une journée de compétition avec très peu de matchs vu la période de Toussaint. Lire la suite ⮕

– provinciale 1 Namur : P1 | Nismes – Biesme, le choc entre ex-Couvinois va raviver les souvenirs deOn pourrait, en mixant les deux équipes,retrouver sur la pelouse un onze de joueurs qui ont transité par Couvin-Mariembourg. Dont Vincent Eugène et Romain Wackers qui ont la particularité d’avoir aussi enfilé le brassard de capitaine des Fagnards. Lire la suite ⮕

Les 'cimetières natures' : quand la végétation se développe dans les cimetières de WallonieDepuis l’interdiction des produits phytosanitaires dans les cimetières bruxellois et wallons, c’est un retour à la... Lire la suite ⮕

La situation dégénère dans un Lidl belge, les employés « profondément choqués » : « Il arrive que les clientsDepuis samedi, la vidéo d’une cliente très mécontente au sujet d’un paquet de farine vendu dans un Lidl belge circule sur les réseaux sociaux. L’incident a profondément choqué les employés de l’enseigne. Lire la suite ⮕