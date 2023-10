L’université au bord de l’asphyxie: « Les dépenses par étudiant ont baissé de 30% »

Dans certaines facultés, comme en psycho, le nombre d’étudiants a explosé. Difficile de maintenir la qualité de la formation.Le nombre de jeunes souhaitant entrer à l’université ne cesse d’augmenter, mais les moyens ne suivent pas. Le phénomène s’aggrave. Un défi pour la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Evidemment, cela met le système sous pression. Difficile, selon les établissements, de maintenir la qualité de la formation. Comme ses collègues, Olivier Klein, vice-doyen de la faculté de psychologie à l’ULB, évoque des problèmes de manque de salles de cours, de supervision des travaux et, plus généralement, d’encadrement pédagogique.

Le taux d’encadrement, lui, n’a progressé que de 26%. Et on compte, en moyenne, 44 étudiants pour un enseignant. Nos moyens par étudiant se sont donc sévèrement dégradés, inférieurs de 22% à la moyenne de la Région flamande et des pays nordiques et de 7% à celle de nos proches voisins (France, Allemagne et Pays-Bas). headtopics.com

«L’un de mes assistants assure une charge de trois cents heures mensuelles en présentiel. Cela lui laisse peu de temps pour travailler à sa thèse de doctorat», soupire Annick Castiaux, rectrice de l’UNamur, avant d’alerter sur «le risque de voir l’université se vider de sa substance: la recherche».Les raisons de cet afflux spectaculaire d’étudiants sont multiples.

Un autre indicateur révèle un autre phénomène: alors que le taux d’accès à l’enseignement supérieur a continué de progresser, celui du taux d’achèvement plafonne, voire baisse, depuis quinze ans, selon l’analyse de Jean-Paul Lambert. headtopics.com

Lire la suite:

LeVif »

Rénovation du CPAS, travaux dans les écoles, nouveau radar : découvrez les projets lancés dans les HonnellesAvant le scrutin de 2024, la commune d’Honnelles doit finaliser plusieurs projets. Elle va aussi en lancer d’autres. Les bâtiments du CPAS vont notamment être rénovés. Lire la suite ⮕

Boer Thomas (30) vervangt verliefde Manuel in nieuw seizoen ‘Boer zkt Vrouw’In juni stelde Dina Tersago de zes boeren en één boerin voor die op zoek gaan naar liefde in het nieuwe seizoen van ‘Boer zkt Vrouw’. De Oost-Vlaamse Manuel (35) leerde sindsdien zonder Dina’s hulp iemand kennen met wie hij een toekomst ziet. Hij laat zich vervangen door melkvee- en aardappelboer Thomas Leplae (30) uit het West-Vlaamse Vleteren. Lire la suite ⮕

Arboréo, le futur parc accrobranche de Charleroi, vous attend dès le 30 mars 2024Le compte à rebours est entamé pour l’accrobranche du Centre de Délassement de Marcinelle. Dans 155 jours, vous pourrez grimper, sauter, bondir d’obstacle en obstacle… Lire la suite ⮕

La valeur des crédits pour les rénovations énergétiques dépasse les 500 millions en 2023Le nombre total de crédits à la consommation octroyés au premier semestre 2023 a augmenté de 9,7% par rapport à la même période l'année dernière, notamment en raison de la progression des crédits écoénergétiques, rapporte la fédération du secteur financier Febelfin jeudi. Lire la suite ⮕

Le cadeau empoisonné offert à Logivesdre : les deux maisons prévues pour les sinistrés toujours inoccupées unInaugurés en novembre 2022, les deux logements offerts pour des familles sinistrées par une société belge non loin du hall du Paire sont toujours inoccupés. Lire la suite ⮕

De nouvelles solutions apportées pour les trajets en bus entre Sombreffe et Gembloux : « Les modificationsAprès la rencontre entre les citoyens touchés par le redéploiement du TEC et le cabinet du ministre Henry, de nouvelles solutions seront proposées à partir du 1er novembre entre Sombreffe et Gembloux. Lire la suite ⮕