L'Union se fait une belle frayeur mais vient finalement à bout de Meux en Coupe de Belgique

L'Union a eu chaud ! Longtemps aux commandes de leur match de Coupe de Belgique face à Meux, modeste pensionnaire du ventre mou de Nationale 2, les Unionistes, qui avaient marqué avant la pause grâce à Fedde Leysen, se sont fait une belle petite frayeur en encaissant le but égalisateur à la 82e minute, des oeuvres du Meutois le plus dangereux, Gauthier Smal.

60 secondes plus tard. C'est Mathias Rasmussen, admirablement mis sur orbite par Cameron Puertas, qui a climatisé l'équipe de Meux et sauvé l'Union d'un sacré faux-pas (2-1). Notons que, pour l'occasion, Alexander Blessin, le coach des Unionistes, avait décidé de faire tourner en donnant du temps de jeu à certains joueurs qui n'en avaient quasiment pas eu depuis le début de la saison.

– coupe de belgique – union saint-Gilloise-Meux (Mercredi 15h) : Le médian de Meux Jonathan CoquelleInstallé à Bruxelles, non loin de l’Union Saint-Gilloise, depuis plusieurs années, le médian de Meux Jonathan Coquelle va revenir sur un terrain qu’il a déjà foulé plusieurs fois avec Ciney et Virton, à l’époque dans l’ancienne D3. Lire la suite ⮕

Coupe de Belgique : Union affronte Meux, Blessin fait tourner (0-0)La Coupe de Belgique entre dans sa dernière ligne droite cette semaine. Les clubs de Pro League intègrent la compétition... Lire la suite ⮕

Coupe de Belgique : Union affronte Meux, Leysen ouvre le score (1-0)La Coupe de Belgique entre dans sa dernière ligne droite cette semaine. Les clubs de Pro League intègrent la compétition... Lire la suite ⮕

Coupe de Belgique: suivez Union Saint-Gilloise-Meux en direct commentéUnion Saint-Gilloise-RFC Meux (direct, deuxième mi-temps) : 2-1 Lire la suite ⮕

– coupe de Belgique : Tennis de table | Deux belles affiches régionales en coupe de BelgiqueLe premier tour de la coupe de Belgique a rendu ses verdicts. Et le tirage au sort du 2e tour a été effectué et verra notamment s’opposer 4 équipes de Wapi, avec une grosse affiche entre Herseaux et Bon-Secours. Lire la suite ⮕

– coupe de belgique – évocation : Coupe de BelgiqueLe 6 octobre 1965, Marchienne, qui serait avalé par l’Olympic en 2000, perdait 16-0 à Anderlecht. C’est le record absolu de la Coupe, pour un match concernant une D1. Philippe Vincent (78 ans), le gardien marchiennois, se souvient… Lire la suite ⮕