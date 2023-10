L’Union se déplace à Westerlo dimanche : les Saint-Gillois vont tenter de faire tomber la dernière équipe qui

Dix-huit : c’est le nombre d’équipes que l’Union a déjà terrassées depuis son accession à l’élite du football belge voici deux ans et demi. Soit la quasi-totalité des clubs ayant transité par la D1A durant cette période. Seul le scalp de Westerlo manque encore à sa collection. La saison dernière, les Saint-Gillois s’étaient essayés à deux reprises face au promu de l’époque, mais sans succès.

Face à celles-ci, les Jaune et Bleu n’affichent pas la moyenne, échouant à collecter au minimum 50 % des points. C’est contre les Gazelles qu’ils éprouvent le plus de difficultés, n’ayant pris qu’un quart des unités mises en jeu lors de leurs huit affrontements. Longtemps, Bruges a d’ailleurs été la bête noire des Unionistes. Mais le signe indien a été brisé le 6 mai 2023 durant les playoffs.

