L'Union Saint-Gilloise prend la place du RWDM face à Anderlecht

Aujourd’hui, on ne peut plus vraiment parler de rivalité entre Anderlecht et le RWDM. Ni même d’échange entre les deux entités. Si Wouter Vandenhaute a toujours entretenu de bonnes relations avec Thierry Dailly au même titre qu’Herman Van Holsbeeck en son temps, aujourd’hui, les dirigeants mauves n’ont pas de contact avec John Textor. Sportivement, l’Union a pris la place des Molenbeekois pour empêcher les Mauves d’être les maîtres incontestés de la capitale.

Les Molenbeekois ne sont plus perçus au parc Astrid comme des concurrents. « Ces dernières années, l’Union a repris la place laissée libre depuis de nombreuses années par le RWDM », entend-on souvent à Neerpede.John Textor a bien déclaré « on veut botter les fesses d’Anderlecht » dans l’euphorie de la montée en Pro League, en mai dernier, mais cela faisait plus partie du show qu’autre chose. En 2017, la Région de Bruxelles-Capitale annonçait pourtant une collaboration entre les deux clubs pour tenter de conserver les plus grands talents à Bruxelle





