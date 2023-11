L’Union s’est fait peur face à Meux

16 heures 38. Stade Marien, parc Duden. La grande butte, à la droite de la tribune assise explose. Le vert se répand sur les gradins. Pour les 1.500 supporters de Meux, massés là, c’est l’extase. Moment de pur bonheur. L’incroyable s’est produit à l’autre extrémité de la pelouse. Smal, isolé dans le rectangle, vient de battre Imbrechts, la doublure de Moris dans les buts saint-gillois.Les Meutis reviennent dans la rencontre.

Dans ce type de schéma, le plus délicat consiste toujours à trouver le chemin des filets afin de faire éclater le cadenas. Chose faite, il a alors manqué le complément indispensable. Un deuxième but susceptible de saper le moral de l’adversaire issu d’une division inférieure (D2 ACFF) et ainsi permettre au membre de l’élite de vivre une après-midi tranquille. Au lieu de cela, il a fallu batailler ferme.

