L'UEFA a reçu plus de 20 millions de demandes de tickets pour l'Euro

Lors de cette première phase, qui s'est terminée jeudi, quelque 1,2 millions de billets étaient disponibles. Ces tickets, à partir de 30 euros, concernent les matchs de la phase de groupes. Ils seront attribués via un tirage au sort le 14 novembre. Environ 65% des demandes de billets viennent d'Allemagne, suivie par l'Angleterre, la France, l'Espagne et l'Autriche. Au total, les demandes viennent de 206 pays.

Hors d'Europe, les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Chine et le Mexique sont les pays où la demande est la plus forte, avec quelque 525.000 tickets commandés. La finale, prévue le 14 juillet au Stade Olympique de Berlin, a généré plus de 2 millions de demandes de tickets, soit 33 fois la capacité du stade, indique l'UEFA.

