L'ONU prévoit 8 camions d'aide à Gaza vendredi, alors que les approvisionnements diminuent

Elle a indiqué qu'avant le début de la guerre sur le territoire palestinien, environ 450 camions transportant de l'aide entraient chaque jour dans la bande de Gaza.

Les réserves de carburant à Gaza s'amenuisent également, affirme-t-elle, bien que l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) dispose d'environ un million de litres d'essence dans un entrepôt situé près du poste frontière de Rafah.

