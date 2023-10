L'Olympique Lyonnais condamne des 'comportements racistes' de certains de ses supporters

'Le club a demandé les vidéos pour identifier les auteurs de tout acte contraire à la loi mais aussi contraire à ses valeurs', affirme le club en rappelant la volonté de l'OL 'de les éloigner des tribunes'. Le match entre Marseille et Lyon n'a pas été joué dimanche soir après des incidents survenus avant la rencontre.

Le bus de joueurs lyonnais a été caillassé par des supporters marseillais et l'entraîneur lyonnais Fabio Grosso a notamment été blessé à la tête. Le visage en sang, Grosso a dû se faire recoudre dans le stade Vélodrome. Des bus de supporters ont également été visés avant que les esprits ne s'échauffent dans les tribunes.

