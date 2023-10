L'Italien Jannik Sinner bat Daniil Medvedev et remporte son 4e titre de la saison à Vienne

L'Italien Jannik Sinner, 4e mondial, a remporté son quatrième titre de la saison en battant le Russe Daniil Medvedev (3e), 7-6 (9/7), 4-6, 6-3, en finale du tournoi ATP 500 de Vienne ce dimanche.

Au terme d'une bataille de 3 h 4 min, l'Italien de 22 ans l'a emporté en se montrant plus agressif et en meilleure forme physique que le Russe de 27 ans, ex-numéro 1 mondial et tenant du titre à Vienne. Le trophée du tournoi de la capitale autrichienne constitue pour Jannik Sinner son dixième titre depuis ses débuts sur le circuit ATP en 2018.

