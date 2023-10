L’inflation à son plus bas niveau depuis janvier 2021 : une baisse clairement associée à la baisse des prix de

L’inflation sur la base de l’indice santé diminue de 2,08 % à 0,30 %, tandis que l’indice santé lissé s’est établi à 125,65 points en octobre. L’indice-pivot pour la fonction publique et les allocations sociales, fixé à 125,60 points, est donc dépassé. Les allocations sociales et les pensions seront indexées de 2 % en novembre, et les salaires du secteur public le seront en décembre.

Les principales baisses de prix enregistrées en octobre concernent les boissons alcoolisées, le gasoil de chauffage, les boissons non-alcoolisées et l’électricité.La baisse de l’inflation de ces derniers mois est donc clairement associée à la baisse des prix de l’énergie, relève Statbel.