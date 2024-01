L'indépendance financière : mythe ou réalité ?

Réaliser de gros bénéfices et accéder à l’indépendance financière en un clin d’œil. Les idées fausses véhiculées par les influenceurs abondent. Qu’en est-il réellement?tentent de plus en plus de Belges, pour anticiper sa retraite, voyager six mois par an, financer un projet personnel… Pourtant, chacun a sa définition de la.

Pour certains, elle signifie travailler dur pour se permettre une retraite (très) anticipée: c’est l’objectif d’un certain nombre de jeunes actifs du(Financial Independence, Retire Early), venu des Etats-Unis. Pour d’autres, c’est accorder plus de place aux voyages ou aux loisirs. Pour d’autres encore, il peut simplement s’agir de ne pas dépendre d’un employeur. Peu importe la façon dont elle est perçue,qui découle d’une activité ne nécessitant que peu ou pas d’assistance, tout le travail se faisant en amont. Il ne faut donctout en se consacrant à une autre activit





LeVif » / 🏆 6. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les obligations sont plus attractives que les actions selon Charlotte de MontpellierCharlotte de Montpellier, macroéconomiste chez ING, livre ses conseils pour déjouer les pièges de la diversification et affirme que les obligations sont plus attractives que les actions.

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »

Les travailleurs prioritaires pour les logements sociaux en Flandre à partir de 2025A partir de 2025, en Flandre, les candidats à un logement social qui travaillent auront la priorité sur les autres. Les locataires sociaux qui travaillent bénéficieront d’une prime pouvant aller jusqu’à 2500 euros. Les locataires sociaux sans emploi devront suivre un parcours d’insertion professionnelle. Tous les contrats de bail auront désormais une durée limitée de 9 ans.

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

Les véhicules non conformes aux normes seront interdits sur les routes en WallonieLes véhicules ne répondant pas à certaines normes vont se voir refuser l’accès sur les routes en Wallonie. La nouvelle réglementation interdisant les véhicules sans Euronorme et Euronorme 1, 2 et 3 est reportée au 1er janvier 2025.

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

Les 10% des Belges les plus riches émettent-ils vraiment 50 tonnes de CO2, soit dix fois plus que les 10% les plus pauvres ?Sur le plateau de QR Le Débat ce mercredi 13 décembre, Jean-Marc Nollet (Ecolo) et Georges-Louis Bouchez (MR) se sont...

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

« Ici le monde » : à Noël, les Mexicains en ont plein les boules !Ici le monde c’est un voyage en 3 escales de ce qui fait l’actualité à l’étranger. Au Mexique, le réveillon de...

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

Les faiblesses de l'enseignement francophone selon une enquête PISACertains se basent sur les enquêtes PISA pour souligner les faiblesses de l'enseignement francophone, mais il est important de noter les inégalités entre les filières d'enseignement et les résultats faibles dans la filière qualifiante.

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »