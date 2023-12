L'impact des chiens et des chats sur le climat et la biodiversité est une 'catastrophe', selon un membre du GIEC

Sur un plateau télévisé, François Gemenne, membre du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), a estimé que l’impact des chiens et des chats sur le climat et la biodiversité était une 'catastrophe'. Ses déclarations ont suscité de nombreuses réactions, notamment sur les réseaux sociaux. Ses propos ont été largement contestés dans des publications d’hommes et de femmes politiques ainsi que par des groupes de défense des animaux. Si M.

Gemenne a ensuite nuancé ses propos en indiquant que cet impact était 'relativement anecdotique par rapport à d’autres sujets comme celui des énergies fossiles', les affirmations du chercheur belge se basent sur des études scientifiques récentes. Mercredi 13 décembre, François Gemenne, politologue et membre du GIEC, était sur le plateau de la chaîne française d’information en continu LCI (La Chaine Info) du groupe TF





RTBFinfo » / 🏆 2. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Mazzu sur ses remplaçants buteurs : 'Cela faisait longtemps que je n’avais pas réussi grand-chose'💬 'Je n’ai pas envie de dire que c’est un match fondateur. On l’avait dit après l’Antwerp.' ⚫️⚪️ Après la victoire face à Westerlo, Felice Mazzu était heureux mais sait que ses joueurs sont capables de mieux.

La source: RTBFsport - 🏆 16. / 53 Lire la suite »

Les inégalités de genre en BelgiqueUne carte blanche de Sophie Rohonyi, députée fédérale (DéFi) et présidente du Conseil des femmes francophones de Belgique, sur les discriminations à l’embauche et durant la carrière, les métiers essentiellement féminins peu valorisés, le risque accru de se retrouver seule avec enfants ou confrontée aux violences. Selon l’UNICEF, à Bruxelles, 4 enfants sur 10 grandissent dans la pauvreté, 1 sur 4 en Wallonie et 1 sur 10 en Flandre.

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »

Israël projette d’éliminer les responsables du massacre de ses citoyensIsraël envisage de prendre des mesures pour éliminer les responsables du massacre de ses citoyens, similaire à la prise d'otages aux Jeux olympiques de Munich en 1972. Cependant, le Hamas n'est pas comparable à Septembre noir.

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »

Thibaut Courtois ne participera pas à l’Euro 2024 et présente ses excusesThibaut Courtois ne participera pas à l’Euro 2024 et a présenté ses excuses aux fans et à l’équipe dans un long entretien accordé à Sporza. En plus de ces deux éléments importants, le gardien a tenu à donner sa version des faits concernant l’épisode du 'brassard-gate'.

La source: RTBFsport - 🏆 16. / 53 Lire la suite »

BYD DOLPHIN: une nouvelle voiture électrique abordable sur le marchéBYD DOLPHIN est l'une des rares voitures électriques abordables sur le marché. Expert du secteur automobile. Écrit chaque semaine sur les nouveautés dans le monde de l'automobile. Avec 600 000 employés dans le monde, BYD (Build Your Dreams) est le plus grand employeur de la métropole industrielle de Shenzhen. L'entreprise est leader mondial des batteries rechargeables. Wang Chuanfu, PDG de BYD, veut également devenir le plus grand constructeur automobile. Quelles sont ses chances de réussite ? Notre expert automobile cherche une réponse. Avec de l'argent emprunté à sa famille, Wang Chuanfu a créé sa propre entreprise il y a vingt-cinq ans avec pour ambition de mettre fin à la domination de quelques fabricants japonais de batteries rechargeables pour téléphones portables. Ce qui semblait être un échec s'est transformé en une success story avec Wang Chuanfu (57) en tant que protagoniste. Au lieu d'investir dans des robots japonais coûteux, le fils d'agriculteur entreprenant, diplômé en chimie, a mis des travailleurs bon marché au travail.

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Retour tactique sur la victoire de la Belgique contre les AzérisAux abords de la surface azérie, l’heure est à l’exploit individuel. Un jeu auquel tout le monde veut jouer, mais où c’est toujours Jérémy Doku qui gagne à la fin 🇧🇪👇

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »