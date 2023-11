L'histoire des personnes asio-descendantes en Belgique

'En fait, t’as pas d’emprise sur ton histoire.' En quelques mots, Hoang Anh définit le nœud du problème : ne pas avoir de prise sur sa propre histoire. Une histoire constituée à la fois de vécus personnels et d’expériences collectives, celles de personnes asio-descendantes en Belgique. Une histoire très peu racontée et, lorsqu’elle l’est, uniquement sous le prisme occidental.

Conséquences : les personnes concernées sont privées de leur voix au chapitre et enfermées dans une case, celle de la minorité modèle. Modèle car silencieuse. Ou plutôt silenciée. C’est pour briser ce silence imposé que Mélanie Cao a récolté des témoignages, celui de Hoang Anh et d’une quinzaine d’autres personnes asio-descendantes, principalement des femmes et des minorités de genre. Elles ont toutes un point commun, celui d’avoir grandi dans la solitude, c’est-à-dire sans modèle qui leur ressemble, sans personne pour mettre des mots sur leurs réalités, sans espace où se retrouver. Bref, sans représentatio





