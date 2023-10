L'héritier de Dracula ou le fantôme de Berthe: découvrez ces lieux réputés hantés de Wallonie

Halloween, cette fête où chaque année les enfants courent dans les rues à la recherche de bonbons, où les adultes décorent leur maison pour impressionner les plus jeunes, où certains se déguisent en sorcières, vampires, loups-garous ou encore en fantômes…Halloween, cette fête où chaque année, frayeur et frisson sont au rendez-vous.

Les fantômes de Beersel et leurs funestes prévisionsLe château de Beersel est situé en Brabant flamand. Il a été construit au XIVe siècle et est connu pour son architecture militaire du Moyen Âge.Ce qui rend ce lieu terrifiant, c'est le fait qu'il ait conservé tous ses cachots, son pont-levis, et même ses salles de torture, créant une atmosphère glaçante.

Caroline Désir : « Nous n’avons pas à rougir de ce que nous faisons dans nos écoles »Au terme d’une visite de quatre jours au Québec, la ministre socialiste de l’Éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles a ramené quelques bonnes pratiques à (peut-être) importer chez nous, mais a surtout eu la confirmation que le harcèlement, le décrochage scolaire ou la pénurie des enseignants frappent partout. Lire la suite ⮕

Les 'cimetières natures' : quand la végétation se développe dans les cimetières de WallonieDepuis l’interdiction des produits phytosanitaires dans les cimetières bruxellois et wallons, c’est un retour à la... Lire la suite ⮕

Les 'cimetières nature' : quand la végétation se développe dans les cimetières de WallonieDepuis l’interdiction des produits phytosanitaires dans les cimetières bruxellois et wallons, c’est un retour à la... Lire la suite ⮕

Nous n’avons pas à rougir de notre école, mais il reste du travailQue retenir de la visite de travail de la ministre de l’Éducation, Caroline Désir, au Québec ? Lire la suite ⮕

D3 union belge : Futsal |Premier succès de la saison en D3 pour Fraternité Frameries: «Nous sommesPremière victoire en championnat pour Fraternité Frameries au terme d’un match au scénario assez fou. Lire la suite ⮕

Grève dans les usines canadiennes du constructeur automobile européen Stellantis : « Nous continuerons àLe syndicat canadien Unifor a appelé ses membres dimanche soir à lancer un appel à la grève dans toutes les usines du constructeur automobile européen Stellantis au Canada. Le syndicat représente environ 8 200 travailleurs dans deux usines de l’État de l’Ontario. Lire la suite ⮕