L’ex-Premier ministre chinois Li Keqiang, en poste de 2013 à 2023 mais éclipsé par la toute puissance du président Xi Jinping, est mort vendredi à 68 ans d’une crise cardiaque.

(jeudi à 16H10 GMT) après que toutes les mesures de sauvetage ont échoué », a rapporté l’agence de presse Chine nouvelle. Mais l’autorité grandissante du président chinois sur les questions économiques, un domaine devenu très politique, ne lui ont pas permis d’avoir les coudées franches durant son mandat.

« Il m’a toujours semblé très dévoué au développement de la Chine. C’était quelqu’un d’intellectuellement curieux, avec une connaissance très fine de l’économie chinoise », déclare à l’AFP Bert Hofman, directeur de l’Institut de l’Asie de l’Est à l’Université nationale de Singapour. headtopics.com

En 1976, à 21 ans, il rejoint le PCC et devient chef du Parti communiste d’une brigade de production dans sa province natale de l’Anhui (est). Puis, jusque dans les années 1990, sous la houlette du futur président Hu Jintao, il grimpe les échelons de la Ligue de la jeunesse communiste, pépinière de cadres du parti.

Il prend ensuite la tête des provinces du Henan (centre), l’une des plus peuplées du pays, puis du Liaoning (nord-est), un bastion industriel. Pourquoi la Belgique a plus de mal que les autres à renvoyer les étrangers en situation irrégulière (infographies) headtopics.com

