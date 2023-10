L'ex-chancelier Schröder souhaite une initiative franco-allemande pour la paix en Ukraine

En tant que deux des principaux alliés de l'Ukraine, la France et l'Allemagne devraient œuvrer en faveur de la paix, estime Gerhard Schröder. 'Les livraisons d'armes ne suffiront pas à mettre fin à la guerre', a-t-il fait valoir. 'L'heure de la diplomatie a sonné. Et cela ne peut venir que de l'Allemagne et de la France'.

Il a ensuite oeuvré --moyennant finances-- en tant que lobbyiste pour plusieurs entreprises énergétiques russes. Vendredi, il a de nouveau défendu son amitié avec Poutine, tout en soulignant son désaccord avec la guerre en Ukraine. 'J'ai dit clairement ce que je pensais de la guerre, c'est-à-dire pas grand-chose', a déclaré M. Schroeder. 'Mais je n'ai pas l'intention de modifier mes relations personnelles'.

