L'évêché de Gand ordonné d'effacer une personne baptisée du registre des baptêmes

La décision est tombée ce mardi. L’APD, l’Autorité de protection des données, a ordonné à l’évêché de Gand d’effacer du registre des baptêmes une personne baptisée qui en avait fait la demande. Cette personne avait vu sa demande refusée par l’évêché et avait porté plainte auprès de l’Autorité de protection des données.

Pour l’APD, si l’Eglise catholique dispose d’un intérêt légitime à consigner les baptêmes dans un registre, l’intérêt d’une personne peut primer si, comme dans le cas présent, la personne fait expressément part de son souhait de quitter l’Eglise et de voir ses données de baptême effacées. 'L’Eglise viole-t-elle la législation européenne sur la protection des données privées (RGPD) ?', c’est la question qui était posée, fin septembre en Flandre, alors que le débat autour de la débaptisation avait repris, après la diffusion de la série documentaire 'Godvergeten', où il était question de témoignages d’abus sexuels commis au sein de l’Eglise. À cette question, l’Autorité de protection des données apporte aujourd’hui une répons





RTBFinfo »

