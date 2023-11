L'Europe interdit à Facebook et Instagram d'utiliser vos données personnelles pour des publicités ciblées

L’interdiction de toute 'publicité comportementale' imposée par la Norvège à Meta, maison mère des plateformes Facebook et Instagram, sera étendue à l’ensemble des pays de l’UE et de l’Espace économique européen, a annoncé mercredi le régulateur européen de la protection des données (EDPB).

Le régulateur norvégien des données avait enjoint mi-juillet à Meta de cesser de recueillir, sans consentement explicite, les données des utilisateurs de Facebook et Instagram dans le but de leur adresser des publicités ciblées, et lui impose depuis mi-août une amende quotidienne.