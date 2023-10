L’Estudiantes Tournai a cru pouvoir renverser la vapeur face au leader Anvers

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix.

Franquin en forme avec Binche avant la réception de Tournai: «Être concentrés etFace à Tournai, Binche peut enchaîner avec une cinquième victoire consécutive. Toutefois, la formation tournaisienne affiche une bonne forme en ce moment avec huit matches de suite sans défaite. Lire la suite ⮕

Bpost réduit considérablement son empreinte carbone à Tournai : quatorze vélos-cargos circulent dans les ruesDepuis près d’un mois, certains facteurs tournaisiens utilisent un vélo-cargo afin de livrer le courrier mais aussi certains colis. Une décision que Bpost a prise afin de diminuer son empreinte écologique. Lire la suite ⮕

Terrible accident de la route à Tournai : un automobiliste percute un arbre et se blesse gravementUn grave accident de la route s’est produit dans la nuit de vendredi à samedi à Tournai. Un automobiliste ayant percuté un arbre a été admis au service des urgences à Tournai dans un état jugé critique, indiquent les pompiers. Lire la suite ⮕

Aucun train ne circulera entre Tournai et Saint-Ghislain jusqu’au 5 novembreAucun train ne pourra circuler entre Tournai et Saint-Ghislain à partir de ce samedi jusqu’au 5 novembre et ce, dans les deux sens, a communiqué la SNCB. Lire la suite ⮕

Trafic de drogue à Anvers : déjà 86 interdictions portuaires prononcées, indique le ministre de la JusticeDepuis la mise en oeuvre de l'interdiction de se rendre sur les ports en 2021, la mesure a été appliquée 86 fois, a... Lire la suite ⮕

– BNXT League : Liège Basket fait mieux que le forfait, mais perd sur le parquet d’AnversAprès la saga des coulisses, le match entre Anvers et Liège a donc été joué. On retiendra que tout s’est bien passé et que Liège a fait mieux qu’un score de forfait avec une très honorable défaite de dix points seulement. Lire la suite ⮕