L’entrée Chiny est désormais ouverte aux voyageurs à la gare de Namur (photos)

C’est une bonne nouvelle pour les 21.000 voyageurs qui fréquentent quotidiennement la gare de Namur.Les travaux de rénovation de l’accès par l’aile Chiny sont désormais terminés.

La SNCB a investi 2,5 millions d’euros dans la rénovation de cette entrée.Cette ouverture de l’aile Chiny s’inscrit dans des travaux de grande ampleur entamés en 2015 sur la totalité du site de la gare de Namur.

football provincial namurois : Tous les résumés des matches de ce week-end en P2 Namur: Wépion et Rhisnes seRetrouvez notamment ci-dessous le large résumé de la rencontre Wépion-Rhisnes, en P2A Namur. Lire la suite ⮕

les matches du week-end : Tous les résumés des matches de ce week-end en P4 Namur: trois premiers points pourRetrouvez ci-dessous toutes les dernières infos sur les quatre séries de P4 Namur. Lire la suite ⮕

Namur : des codes QR sur 25 sépultures d'importance patrimoniale25 sépultures liées au patrimoine historique local ont été équipées d'un QR code, annonce la Ville de Namur.... Lire la suite ⮕

L’UR Namur enchaîne pour la première fois de la saison: un premier but pourLes Namurois ont pu compter sur leurs anciens Visétois Yady Bangoura, enfin buteur, et George Alalabang pour sanctionner Visé (2-0) et distancer au classement ce rival direct. Lire la suite ⮕

Le Kikk Festival a attiré près de 28.000 personnes à NamurLe Kikk, festival international des cultures numériques et créatives, a attiré quelque 28.000 personnes de jeudi à dimanche en divers lieux de Namur, ont annoncé ses organisateurs dimanche soir. Lire la suite ⮕

football- Nationale 1 : N1 | Et si l’UR Namur était déjà sauvée?Le club de Winkel a annoncé l’arrêt de son équipe de N1 la saison prochaine. Les Merles pourraient donc se maintenir facilement. Lire la suite ⮕