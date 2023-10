L'entraîneur de Ferencvaros Dejan Stankovic content du point pris à Genk

'C'était un match difficile physiquement et tactiquement', a déclaré Stankovic lors de la conférence de presse d'après-match. 'Genk est une équipe forte avec beaucoup de joueurs intéressants. Nous voulions offrir quelque chose à nos supporters qui nous ont suivis à Genk. Je suis un entraîneur satisfait.

Nous pouvons ne pas gagner, mais il est également bon de ne pas perdre. Un point à Genk est un bon résultat. Nous sommes dans une poule difficile qui, je pense, est plus du niveau de l'Europa League que de la Conference League'. Dans l'autre match du Groupe F, les Italiens de la Fiorentina ont écrasé les Serbes de Cukaricki 6-0. La Fiorentina, Ferencvaros et Genk comptent cinq points chacun après trois journées.

