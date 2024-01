L'eau minérale en bouteilles en plastique contient plus de microplastiques que prévu

Une nouvelle étude remarquable montre que l'eau minérale en bouteilles en plastique contient 10 à 100 fois plus de microplastiques que prévu. Faut-il passer à une bouteille réutilisable ? 'Cela ne fait guère de différence', dit le professeur Jana Asselman. Plastique contre planète : la lutte devient de plus en plus féroce. Le plastique est partout aujourd'hui - dans l'air, la nourriture, les vêtements, les tapis et les meubles - et ne se décompose pratiquement pas.

Il s'avère maintenant que l'eau en bouteille de trois marques américaines contient beaucoup plus de microplastiques que prévu, selon une nouvelle étude. Il s'agit principalement de nanoplastiques plus petits, de la taille d'un globule rouge humain. Grâce à une nouvelle technique de recherche, les scientifiques ont découvert en moyenne 240 000 fragments de plastique dans une bouteille d'eau en plastique d'un litre. 90% de ces fragments étaient des nanoplastiques, les 10% restants étant des microplastiques. Le professeur de biotechnologie Jana Asselman du Blue Growth Research Lab (UGent) n'est pas surprise. 'Plus vous allez petit, plus vous trouverez de particules





