L'avocate Nasrin Sotoudeh arrêtée lors des funérailles d'une adolescente en Iran

'Mon épouse a été arrêtée lors des funérailles d'Armita Garawand avec de nombreux autres participants', a indiqué Reza Khandan, ajoutant que Me Sotoudeh avait été 'violemment battue'.

Agée de 60 ans et lauréate en 2012 du prix Sakharov du Parlement européen qui récompense des défenseurs des droits humains, Nasrin Sotoudeh a été arrêtée à plusieurs reprises ces dernières années. Elle avait été incarcérée en 2018 après avoir défendu une femme arrêtée pour avoir manifesté contre l'obligation du voile en Iran.

