L’Arquet s’en sort bien avec uncinquième partage de suite: «Pas une bonne première mi-temps»

29-10-23 19:18:00 / La source: sudinfo_be

Les Vedrinois ne perdent plus depuis plus d’un mois et demi mais n’avancent pas trop au classement. Ils ont partagé au CS Braine ce dimanche.