L'armée israélienne reconnaît une 'grave erreur' après la frappe qui a tué des collaborateurs de l'ONG World Central Kitchen

L'armée israélienne a reconnu mercredi une 'grave erreur' après la frappe qui a tué sept collaborateurs de l'ONG humanitaire World Central Kitchen dans la bande de Gaza, un drame qui suscite la consternation internationale. C'est 'une grave erreur' qui 'n'aurait pas dû se produire', a déclaré le chef de l'état-major israélien Herzi Halevi dans un message vidéo, évoquant 'une mauvaise identification' dans des 'conditions très complexes'.

Mardi, le président d'Israël Isaac Herzog avait présenté ses 'excuses sincères' et fait part de sa 'profonde tristesse' pour cette frappe, que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a qualifiée de 'non intentionnelle' et de 'tragique'. Basée aux États-Unis, l'ONG World Central Kitchen, l'une des rares qui opérait encore dans le territoire palestinien dévasté par près de six mois de guerre entre Israël et le Hamas palestinien, a annoncé 'suspendre ses opérations dans la région' après la frappe survenue lundi à Deir al-Balah (centre)

