L'armée israélienne fait état de 'dizaines' de combattants tués dans la nuit à Gaza

L'armée a précisé que 'des troupes avaient tué des dizaines de terroristes qui s'étaient barricadés dans des bâtiments et des tunnels et avaient tenté de les attaquer'. Un avion de combat a visé un bâtiment 'avec plus de 20 terroristes du Hamas à l'intérieur', a-t-elle ajouté.

Al-Azhar est situé au cœur de la ville de Gaza et a été au centre des attaques d'Israël depuis le 7 octobre. Tsahal a également affirmé avoir frappé, au cours des derniers jours, 'plus de 600 cibles terroristes', dont des dépôts d'armes.

