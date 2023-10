L’armée américaine dénonce une manœuvre dangereuse d’un avion de chasse chinois

Dans un communiqué de presse, l’US Indo-Pacific Command, le commandement des forces américaines dans la région, affirme que l’avion de chasse chinois J-11 a volé sous et devant l’avion américain d’une « manière dangereuse et non professionnelle ». Le commandement publie également une vidéo montrant un avion de chasse en approche. L’incident se serait produit le 24 octobre.

Les États-Unis et la Chine accusent leurs forces armées respectives d’adopter un comportement dangereux en mer et dans les airs dans la région. Depuis l’automne 2021, les États-Unis ont enregistré plus de 180 incidents. Les deux parties publient également des images ces jours-ci.

