L'approche de la tempête Ciaran est une source de stress pour le secteur de la construction: une grande

Pour un responsable de chantier, l'annonce de grands vents est toujours une cause de stress : il ne faut rien oublier. 'Vérification des barrières, des bâches, si tout est bien fermé ou encore si on n'a pas laissé du matériel sur les toits', explique Olivier Dortu, électromécanicien.Le plus important, c'est la grue. Celle de ce chantier fait plus de 30 mètres de haut et une chute serait dramatique.

La région qui devrait être la plus touchée sera l'ouest. 'La région de Comines et de Tournai, mais surtout la Flandre Occidentale et la côte', explique David Dehenauw, chef du bureau du temps à l'IRM.

Tempête Ciaran : la Belgique en alerte jaune, le numéro 1722 activé !En raison du passage prévu de la tempête Ciarán, le numéro d’appel d’urgence 1722 pour les dégâts causés par les tempêtes et l’eau a été activé. C’est ce qu’a annoncé mercredi le département de l’Intérieur du gouvernement fédéral. Lire la suite ⮕

Stormdepressie Ciarán waait over herfstvakantie: 'Donderdag rukwinden tot 100 km per uur verwacht'Donderdag reist stormdepressie “Ciarán” over West-Europa. Frankrijk en Engeland zetten zich schrap voor een zeer zware storm met windsnelheden tot 140 km/uur. Ook in België mogen we ons aan rukwinden verwachten, zegt weerman Bram Verbruggen. Lire la suite ⮕

Code geel voor felle windstoten op donderdag door storm Ciarán: meerdere parken blijven dicht, lichtspektakelFelle windstoten zullen donderdag ons land, en dan vooral de kust, teisteren. De weerdiensten verwachten windstoten tot 100 kilometer per uur en lokaal mogelijk zelfs meer. Meerdere steden en gemeenten nemen daardoor maatregelen. Lire la suite ⮕

Frankrijk en Spanje kondigen code rood af voor storm Ciarán: dit kunnen we bij ons verwachtenDonderdag in alle vroegte zal storm Ciarán ons land bereiken. Frankrijk en Spanje kondigden al een code rood af, in ons land zal in West-Vlaanderen een code oranje van kracht zijn. Wat mogen we precies verwachten? Lire la suite ⮕