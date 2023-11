L'Antwerp et Genk font respecter la hiérarchie et éliminent le Lierse et Visé

Le capitaine Toby Alderweireld a montré la voie à ses coéquipiers en ouvrant le score pour le Great Old (15e) mais le Lierse a égalisé avant l'heure de jeu, sur un pénalty de Thibaut Van Acker (28e). L'Anwterp a alors accéléré le rythme et repris l'avantage avec une réalisation de George Ilenikhena, 17 ans, arrivé cet été d'Amiens et cantonné à un rôle de remplaçant en championnat.

Le vice-champion de Belgique a lui aussi fait respecter la hiérarchie en s'imposant avec quatre buts d'écart (0-4) face à l'actuelle lanterne rouge de Nationale 1.

