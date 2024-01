L'Antwerp connaît des difficultés financières

Ce sont nos confrères de Sporza qui le révèlent : l'Antwerp, le champion et vainqueur de la Coupe de Belgique en 2023, connaît d’importantes difficultés financières. Pour preuve, notamment, un courrier adressé aux membres du personnel et qui indique que les primes de fin d’année ne seront pas versées en décembre.

Le club justifie cette décision par les résultats décevants en Ligue des Champions, les conditions imposées pour les licences belge et européenne et le fair-play financier, en plus des longues démarches administratives pour tenter d’acquérir des fonds supplémentaires. Le club précise aussi qu’il fera tout son possible pour payer les primes le plus rapidement possible. Comme pas mal de clubs à cette époque, les soucis de l’Antwerp touchent donc à la trésorerie mais sont aussi plus profonds et plus structurels. Malgré les succès, malgré aussi la manne financière de la Champions League, le club doit faire des économies et a d’ailleurs commenc





RTBFsport » / 🏆 16. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

La Belgique domine le cyclisme mondial en 2023La Belgique remporte 124 victoires en cyclisme en 2023, surpassant l'Italie et les Pays-Bas. Jasper Philipsen est le coureur le plus victorieux de l'année avec 19 succès.

La source: RTBFsport - 🏆 16. / 53 Lire la suite »

Croissance économique, inflation, salaires, consommation des ménages, santé des entreprises : que prévoit la Banque Nationale en 2024 ?La Banque Nationale de Belgique a présenté ses prévisions économiques pour 2024. En 2023, la Belgique a connu une...

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

Duel intense entre Bagnaia et Martin lors de la saison Moto GP 2023Retour sur la saison Moto GP 2023 marquée par un duel serré entre Pecco Bagnaia et Jorge Martin, ainsi que par la performance de KTM et Aprilia. La saison 2024 s'annonce encore plus complexe avec le brillant Marc Marquez sur Ducati et le retour en force de Honda.

La source: RTBFsport - 🏆 16. / 53 Lire la suite »

Records battus par Red Bull en Formule 1 2023Red Bull et Max Verstappen ont dominé la saison de Formule 1 2023 en remportant 21 des 22 GP disputés. Ils ont établi de nombreux records, dont 95% des succès et 10 victoires consécutives pour Verstappen.

La source: RTBFsport - 🏆 16. / 53 Lire la suite »

Record de solidarité pour Viva for Life 2023 : 8.466.888 euros récoltés grâce à votre générosité !Cette année encore, Viva for Life a pulvérisé les records en récoltant 8.466.888 euros traduisant un énorme élan de...

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

Recordaantal enkelbanden geplaatst in Vlaanderen in 2023Over heel 2023 zullen in Vlaanderen ongeveer 6.700 enkelbanden geplaatst zijn - een record. Dat heeft Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir (N-VA) zondag bekendgemaakt.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »