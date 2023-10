L’ancien premier ministre britannique Boris Johnson va devenir présentateur sur la chaîne GB News

Boris Johnson, 59 ans, poussé à la démission à l’été 2022 après une série de scandales au premier rang desquels celui des fêtes à Downing Street en violation des règles anticovid, rejoint plusieurs figures du parti conservateur sur la chaîne, qui se présente comme un porte-étendard de la liberté d’expression.

Après sa démission de son poste de député en juin après qu’une enquête a conclu qu’il avait menti au Parlement dans ses explications sur le «partygate», Boris Johnson avait repris la plume en tant qu’éditorialiste au très conservateur Daily Mail, en plus de ses lucratives activités de conférencier.

Lire la suite:

sudinfo_be »

Oud-premier Boris Johnson aan de slag als presentator bij Britse nieuwszenderBoris Johnson gaat begin volgend jaar aan het werk voor de Britse televisiezender GB News. De voormalige premier van het Verenigd Koninkrijk wordt onder meer presentator, programmamaker en commentator. Zijn carrièreswitch maakte hij vrijdagmiddag bij GB News bekend. Lire la suite ⮕

États-Unis : Mike Johnson, un nouveau speaker 'catholique extrémiste' qui doit encore tout prouverLunette en écaille, cheveux poivre et sel, cravate rouge et costume bleu marine impeccable, l’élu républicain Mike... Lire la suite ⮕

États-Unis : Mike Johnson, un nouveau speaker trumpiste et religieux extrémiste qui doit encore tout prouverLunette en écaille, cheveux poivre et sel, cravate rouge et costume bleu marine impeccable, l’élu républicain Mike... Lire la suite ⮕

États-Unis : Mike Johnson, un nouveau speaker trumpiste et défavorable à l'aide à l'UkraineLunette en écaille, cheveux poivre et sel, cravate rouge et costume bleu marine impeccable, l’élu républicain Mike... Lire la suite ⮕

États-Unis : Mike Johnson, un nouveau speaker trumpiste défavorable à l'aide à l'UkraineLunette en écaille, cheveux poivre et sel, cravate rouge et costume bleu marine impeccable, l’élu républicain Mike... Lire la suite ⮕

Mike Johnson is de nieuwe voorzitter van het Amerikaanse Huis van AfgevaardigdenDe Amerikaanse republikein Mike Johnson (51) is woensdagavond (Belgische tijd) verkozen tot de nieuwe voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Hij kon de meerderheid van het Huis achter zich scharen in een vierde stemronde. Lire la suite ⮕