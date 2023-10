L’ancien ministre Denis Ducarme visé par une troisième plainte pour harcèlement, à Charleroi : « Des crises de

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.La première plainte déposée contre Denis Ducarme date du 1er septembre. Depuis lors, une deuxième était survenue en fin de semaine dernière.

Cette dernière préfère préserver son anonymat vis-à-vis du grand public pour le moment. Comme pour les autres cas, on parle ici d’accusations de harcèlement moral au travail, et pas du tout sexuel, c’est important à préciser pour éviter toute confusion.

Limburg l'emporte à Charleroi en match d'alignement et reste invaincuLimburg United s'est imposé face au Spirou (67-75) ce mercredi au Dôme de Charleroi en rencontre d'alignement de la BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket. Avec cette victoire, les Limbourgeois remportent un quatrième succès et restent ainsi la seule équipe invaincue dans la compétition. Lire la suite ⮕

- Charleroi s’incline en match d’alignement contre Limburg, qui reste invaincuOn jouait au Dôme ce mercredi soir. Lire la suite ⮕

Frédéric François dédicacera son dernier album à la Fnac de Charleroi ce samediCe samedi 28 octobre, Frédéric François sera présent à la Fnac de Charleroi. Il dédicacera son nouvel album « On a tous besoin d’aimer ». Lire la suite ⮕

Condamné à 24 mois pour avoir frappé des ambulanciers à Charleroi, Eros fait opposition : « C’étaitEros a été condamné par défaut. Vingt-quatre mois ferme pour avoir frappé deux ambulanciers qui lui portaient secours. Il a fait opposition et est venu s’expliquer devant le tribunal : il évoque un geste involontaire. Lire la suite ⮕

Denis Van Weynbergh et Gilles Buekenhout disputent ensemble la 16e éditionLa Transat Jacques-Vabre à la voile, qui se dispute en duo, fête ses 30 ans. Dimanche, la 16e édition s'élance du Havre en Normandie à destination de la Martinique. Quelque 95 bateaux, répartis en quatre catégories qui suivent quatre parcours, sont annoncés au départ. Lire la suite ⮕

Vetle Dragsnes, défenseur du Sporting de Charleroi, se confie : « J’ai pensé à arrêter le football »Le Norvégien gravit les échelons, depuis les problèmes de santé rencontrés il y a dix ans. À tel point qu’il a atteint son objectif : rejoindre un club étranger. Lire la suite ⮕