L'amour est dans le pré: l'improbable bourde de Michael au moment de... traire une vache

Alors que les speed datings, qui remplaçaient les fameuses lettres, sont terminés, une nouvelle étape s'ouvre désormais dans cette 15e saison de l'Amour est dans le pré : celle des séjours à la ferme. Et une chose est certaine, Sébastien ne risque pas d'oublier la venue de Bernard et Michael.

Lorsque ce dernier s'apprête à traire une vache, il demande timidement : 'Ce sont toutes des femelles ?'. Ce à quoi Sébastien, surpris, répond : 'Ah ben oui, ce sont toutes des vaches. Je ne ferai pas de taureaux'.Visiblement très à l'aise, Michael explique qu'il a posé cette question, car il pensait que le pis 'c'était des coucougnettes'.

