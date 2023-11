L’Ajax sanctionné d’un huis clos partiel et d’une amende de 25 000 euros après les incidents contre Feyenoord

Les temps sont durs pour le club de l’Ajax Amsterdam qui n’arrive plus à gagner et qui se retrouve désormais lanterne rouge de la Eredivisie. Le club ajacide a écopé d’un huis clos partiel et d’une amende de 25.000 euros après les incidents qui ont émaillé le choc contre Feyenoord le 24 septembre dernier, a communiqué mercredi la fédération néerlandaise de football.

Leurs blocs resteront fermés lors de la réception de Vitesse Arnhem le samedi 25 novembre prochain.Lors de la réception de Feyenoord le 24 septembre dernier, les supporters ajacides avaient provoqué l’arrêt définitif de la rencontre à la 52e minute après avoir lancé des fumigènes sur le terrain. La rencontre s’est finalement terminée trois jours plus tard à huis clos avec une victoire 0-4 de Feyenoord.

Le trafic des trains entre Bruxelles et Amsterdam perturbé en raison d’un accident concernant un trainLa circulation des trains entre Bruxelles et Amsterdam, aux Pays-Bas, était perturbée lundi en raison d’un accident de caténaire touchant un train Eurostar à Rotterdam, a indiqué le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire belge Infrabel. Lire la suite ⮕

Bovenleiding valt op Eurostar-trein in Rotterdam, treinverkeer ondervindt hinderDoor een ongeval met een Eurostar-trein in Rotterdam is het treinverkeer tussen Brussel en Amsterdam verstoord. Infrabel waarschuwt voor vertragingen op het traject. Lire la suite ⮕

Bovenleiding valt op Eurostar-trein in Rotterdam, treinverkeer ondervindt hinderDoor een ongeval met een Eurostar-trein in Rotterdam is het treinverkeer tussen Brussel en Amsterdam verstoord. Infrabel waarschuwt voor vertragingen op het traject. Lire la suite ⮕

John van 't Schip nouvel entraîneur de l'Ajax jusqu'à la fin de la saisonL'Ajax Amsterdam a nommé John van 't Schip comme nouvel entraîneur jusqu'à la fin de la saison. Le Néerlandais rejoindra la direction à partir du 1er juillet prochain, a annoncé le club néerlandais lundi. Lire la suite ⮕

Jessica Pegula domine Aryna Sabalenka et file en demi-finaleL'Américaine Jessica Pegula, 5e mondiale, a dominé la Bélarusse Aryna Sabalenka, N.1 mondiale, avec une victoire en deux sets 6-4, 6-3 en phase de groupe du Masters WTA de Cancun, joué sur surface dure et doté de 9.000.000 dollars, se qualifiant ainsi pour les demi-finales avant son dernier match de poules mardi au Mexique. Lire la suite ⮕

Laurent Hublet (BeCentral) va-t-il fonder son propre parti ?Il a surpris en annonçant, à la rentrée, quitter la direction du campus numérique BeCentral. Depuis, l’entrepreneur Laurent Hublet anime « IamBrussels », Lire la suite ⮕