L’AfricaMuseum veut « optimiser » le rapatriement des objets d’art au Congo. Un partenariat devrait permettre aux jeunes de se réapproprier leur histoire. En juin 2022, la Belgique adoptait une loi sur la restitution des objets volés ou achetés pendant la colonisation. Cette décision s’accompagnait d’un prêt à longue durée, aujourd’hui exposé au Musée national de la République démocratique du Congo (MNRDC), à Kinshasa.

(musée royal de l'Afrique centrale, à Tervuren), Bart Ouvry, s'y est rendu en septembre dernier pour poursuivre les échanges et la collaboration culturelle et diplomatique entre les deux pays. La RDC a en effet adopté, en novembre 2022, un décret portant sur la création d'une commission nationale chargée du rapatriement des biens culturels, des archives et des restes des corps humains soustraits au patrimoine culturel congolai





