Kwart van studierichtingen telt minder dan vijf leerlingen

De N-VA-minister kondigde eerder al aan dat hij de versnippering van het aantal richtingen wil aanpakken met strengere regels.Er zijn nog nooit zoveel leerkrachten geweest als vandaag en toch is er nog altijd een lerarentekort. Volgens onderwijsminister Ben Weyts speelt de “wildgroei aan studierichtingen” in het secundair daarbij een rol. De voorbije jaren ontving de Vlaamse overheid jaarlijks meer dan 1.500 aanvragen om een nieuwe richting aan te bieden.

Minister Weyts heeft al langer plannen om in te grijpen tegen die zogenaamde ‘spookrichtingen’. Hij liet een onderzoek doen en daaruit blijkt dat bijna een kwart van de studiestudierichtingen in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs vorig schooljaar gemiddeld minder dan vijf leerlingen telde.

In de praktijk zitten de betrokken leerlingen niet altijd in een zeer kleine groep apart, maar de grote verscheidenheid aan studierichtingen veroorzaakt wel een ongelofelijk gepuzzel met de lessenroosters en brengt een grote versplintering van mensen en middelen met zich mee. “Op die manier organiseren scholen het lerarentekort voor een deel ook een beetje zelf”, meent minister Weyts. headtopics.com

De N-VA-minister wil daarom ingrijpen en een rem zetten op de aangroei van studierichtingen. Hij verstrengt daarom de zogenaamde ‘programmatienorm’ voor nieuwe richtingen. Concreet zullen nieuwe studierichtingen enkel nog mogen bestaan als ze binnen twee schooljaren minstens vijf leerlingen tellen. Alleen scholen met richtingen die leiden tot een knelpuntberoep (vooral in het technisch en beroepsonderwijs) krijgen meer marge en dus drie schooljaren om de norm te halen.

