KV Mechelen crée la surprise en battant AA Gent

KV Mechelen a créé la surprise en se rendant chez AA Gent. Malgré une équipe de base affaiblie, les troupes de Hasi ont immédiatement remporté les trois premiers points de 2024. Sur le terrain de Buffalo Bill, c'est le remplaçant Bill Antonio qui a été le héros de la soirée. NOTRE AVIS. Un super remplaçant et un gardien de but solide : le duo d'exception de Malines offre à Gand un mois de janvier noir.

L'entraîneur de KV, Hasi, était confronté à sept absences en raison de blessures, de la Coupe d'Asie et de la Coupe d'Afrique et a pu partager cette douleur avec son collègue Vanhaezebrouck. L'entraîneur des Buffalo's a vu Fofana et Orban partir à Lyon et a perdu avec Fortuna (Angola), Tissoudali (Maroc), Watanabe (Japon) et Hong (Corée du Sud) quatre joueurs clés lors du tournoi asiatique et africain. Les deux équipes étaient donc "affaiblies" l'une face à l'autre. Chez Malinwa, Van Hecke a remplacé Walsh, le jeune Mukau a remplacé Konaté. Lauberbach a repris sa place en attaque en raison de la blessure de Bassette





gva » / 🏆 12. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

KV Mechelen verkoopt tienkoppig Standard nieuwe dreun, Cercle blikt Kortrijk inStandard blijft onder Carl Hoefkens een hobbelig parcours rijden. Tegen KV Mechelen gingen tien Rouches met 3–0 onderuit. Seizoensrevelatie Cercle Brugge zette dan weer eenvoudig rode lantaarn KV Kortrijk opzij, ook met 3–0.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

Plots doemt het degradatiespook weer op bij KV Mechelen: uitgekookt Charleroi klopt MalinwaIn een aangenaam duel tegen KV Mechelen heeft een uitgekookt Charleroi dankzij goals van Zorgane (2x) en Sylla de kloof met de veilige regionen gedicht. Malinwa sluit 2023 dan weer af op een tiende stek, amper één puntje boven de te vermijden dertiende plaats.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Uitslaande brand teistert bekend Chinees afhaalrestaurant Ni Hao in MechelenEr is zaterdagmiddag een uitslaande brand uitgebroken bij het Chinees afhaalrestaurant Ni Hao op de Brusselsesteenweg in Mechelen. Een politieman die op weg was naar zijn werk kon verschillende mensen evacueren.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Uitslaande brand teistert bekend Chinees afhaalrestaurant Ni Hao in MechelenEr is zaterdagmiddag een uitslaande brand uitgebroken bij het Chinees afhaalrestaurant Ni Hao op de Brusselsesteenweg in Mechelen. Een politieman die op weg was naar zijn werk kon verschillende mensen evacueren.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Na aanhouding Hind Eljadid: ‘Een dichteres opsluiten is een schandvlek voor de stad Mechelen’De Antwerpse dichteres Hind Eljadid belandde zaterdag zes uur achter de tralies in Mechelen. Op het openingsfeest van het Belgische EU-voorzitterschap had ze opgeroepen tot solidariteit met het Palestijnse volk.

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Niet alleen protest, ook sabotage: stroom uitgezet tijdens Europees feest in Mechelen, zendwagen VRT ging offlHet feest in Mechelen, waar pro-Palestijnse actievoerders protesteerden, werd gesaboteerd. Onbekenden drongen tot bij de stroomgenerator en schakelden die uit, waardoor ook VRT een tijd offline ging.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »