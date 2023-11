Kunnen granenkoffies net zo bekoren als the real thing?

Gisteren om 14:12Wat moet je doen voordat je je woning kan verhuren?Een huis kopen: met twee of alleen?‘Wie een Palestijnse martelaar wil worden krijgt zijn zin: sterven is zo makkelijk hier’Ik werp, dus ik ben: de Vlaming heeft een pijl in de maag

Gisteren om 14:12Wat moet je doen voordat je je woning kan verhuren?Een huis kopen: met twee of alleen?‘Wie een Palestijnse martelaar wil worden krijgt zijn zin: sterven is zo makkelijk hier’Ik werp, dus ik ben: de Vlaming heeft een pijl in de maag

KaneelbroodjesSpeciaal voor de herfstvakantie duikelen we de gezelligste recepten uit De Standaard Magazine op. Vandaag: de kaneel-kardemombroodjes van bakexperte Barbara Serulus. Lire la suite ⮕

Welke falafel heeft de juiste crunch?Kikkererwten schonken ons eerder al smeuïge hummus, maar je kunt er ook heerlijke falafelballetjes van maken. Of van laten maken. Barbara Serulus test welke klaargemaakte falafel uit de supermarkt net kruidig en krokant genoeg is. Lire la suite ⮕

Karlijne begint uitvaartdienst met mogelijkheid tot thuisopbaring: “Vrienden en familie kunnen dan nog even saIn aanloop naar 1 november zet Karlijne Moons uit Boechout een nieuwe stap in haar loopbaan. Ze wordt begrafenisondernemer, onder de naam Bitterzoet Afscheid. “In de plaats van begrafenisondernemer spreek ik zelf liever van uitvaartbegeleider.” Karlijne wil mensen onder andere de mogelijkheid bieden hun overledene thuis op te baren. Lire la suite ⮕

'Deelvolt': kunnen we straks ook (elektrische) salariswagens met elkaar delen?Elektrisch rijden is goed voor het klimaat maar er rijden daardoor natuurlijk niet minder auto’s rond. Wat als een werknemer van een elektrische salariswagen die nu eens zou kunnen delen? Lire la suite ⮕

Kinderen kunnen in Zoersel voor het eerst op mountainbikekampKinderen die fan zijn van vuil worden en fietsen kunnen deze herfstvakantie zich in de handen wrijven, want in Zoersel gaat er voor het eerst een mountainbikekamp door. Een week lang kunnen kinderen er hun avontuurlijkste kant op de fiets bovenhalen en de sportievelingen laten zich daarbij niet tegenhouden door het slechte weer. Lire la suite ⮕

Schildenaren kunnen eigen projecten realiseren dankzij nieuwe burgerbegrotingVanaf woensdag kunnen inwoners van Schilde mee beslissen over een deel van de uitgaven van de gemeente dankzij de burgerbegroting. Het project start in twee testwijken: Schilde-Dorp en Wezel-Dorp. Over enkele maanden zijn ook de vier andere wijken aan de beurt. Schildenaren kunnen dankzij de burgerbegroting 5. Lire la suite ⮕