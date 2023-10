KSC Lokeren-Temse hijst zich naast RAAL La Louvière op kop van het klassement: “Voor euforie is het echter nog

te vroeg”Dessel Sport maakt het verschil in de tweede helft tegen KVK TienenRuben Verheyden de snelste in de korte cross in Roeselare: “In mijn hoofd zit ik al een beetje bij de Olympische Spelen in Parijs”

OVERZICHT. Alle uitslagen en alle doelpuntenmakers van alle vrijdag- en zaterdagmatchen in het Oost-Vlaamse voetbalNegen bedrijven hebben een erkenning gekregen van de Verenigde Naties (VN) voor hun duurzame bedrijfsvoering. Zes van hen zijn gevestigd in het Waasland.De stad Lokeren zal bij wegeniswerken waar ook bushaltes zijn voorzien de nodige aanpassingen uitvoeren zodat de haltes voorzien in integrale toegankelijkheid.

Het stadsbestuur van Lokeren overweegt om in bepaalde straten ook eigen trajectcontroles in te voeren. Die zullen permanent de snelheid van de voertuigen meten. Er zijn al enkele trajectcontroles …De bouw van het nieuwe Durmebad gaat met rasse schreden vooruit. Het grote bad is al helemaal opgevuld, het kleine bad wordt nog afgewerkt. Burgemeester Filip Anthuenis (Lokaal Liberaal) en schepen … headtopics.com

Er komt eind dit jaar opnieuw een Exitfuif in Lokeren. De organisatoren maakten hun programma al bekend zodat iedereen nu al de datum kan blokkeren in de agenda’s. Na de trip naar Heist-op-den-Berg trekt KSC Lokeren-Temse zondag opnieuw naar de provincie Antwerpen om het op het Lisp op te nemen tegen Young Reds, de beloftenploeg van Antwerp.

De stad Lokeren past het uurschema aan waarin de openbare verlichting ’s nachts gedoofd blijft. Na de herfstvakantie wordt alles stelselmatig aangepast, waardoor het enkel nog tussen middernacht en …Tijdens de komende Allerheiligenperiode staan op diverse Lokerse begraafplaatsen of in kerken tal van muzikaal-poëtische herdenkingsmomenten geprogrammeerd. headtopics.com

Les bulletins de la RAAL à Knokke: Vancamp rejoint Soumaré avec sept butsRetrouvez ci-dessous les bulletins attribués aux joueurs de la RAAL, qui ont calé à Knokke. Lire la suite ⮕

– N1 : N1: pas de huitième victoire consécutive pour la RAAL, accrochée à KnokkeAyant peut-être déjà la tête à Anderlecht, les Loups, réduits à dix en fin de match, ont été accrochés. Ils pourraient être rejoints par Lokeren-Temse dimanche. Lire la suite ⮕

Vernieuwde bibliotheek heropent de deuren: “Ieder boek is door handen van onze medewerkers gegaan”De bibliotheek in de Oeverstraat in Temse heeft zondagochtend na een maand sluiting opnieuw de deuren geopend. De bib onderging een heuse metamorfose en kreeg onder meer nieuwe zit- en leeshoeken en twee zelfuitleenbalies. Lire la suite ⮕

10 bowlingbanen en meer dan 60 verschillende spelletjes: grootste arcade van Europa opent naast UGCDe grootste arcadehal van Europa heeft vrijdag haar deuren geopend op De Keyserlei in Antwerpen, vlak naast de cinemazalen van UGC. Van hyperbowling tot air hockey en dans arcade: er zijn voldoende mogelijkheden om jong en oud plezier te laten beleven. Lire la suite ⮕

Eddy en Rozanne verloren twee dochters: “We willen Sally graag cremeren, zodat ze naast haar zus kan liggen. MDe ouders van Sally Hautekeete (40) hebben net een loodzwaar assisenproces achter de rug tegen de moordenaar van hun dochter. De enige wens die ze nu nog hebben, is Sally naast haar overleden zus Ellen (37) begraven. “Dat onze kinderen vroeger sterven dan wij, klopt niet. Lire la suite ⮕

OPROEP. Herken jij je in de situatie van Linda Mertens, die de draad moest oppikken na het verlies van haar doZangeres Linda Mertens verloor haar dochtertje Lio in 2017 en bleef jarenlang onder de radar, maar ze maakte vrijdagavond een comeback als Milk Inc., naast Regi. Gazet van Antwerpen is voor een reportage op zoek naar mensen die zichzelf herkennen in dat verhaal en ook de kracht vonden om de draad opnieuw op te pikken. Lire la suite ⮕