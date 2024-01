L'actuel député fédéral Groen, Kristof Calvo poussera la liste fédérale d'Ecolo dans le Hainaut. L'élu néerlandophone va donc franchir la frontière linguistique et se retrouver sur une liste francophone. Or, après avoir raté un poste ministériel dans le gouvernement actuel, il avait annoncé au mois de mai dernier qu'il arrêtait la politique nationale en 2024 pour se concentrer sur Malines. Pourquoi ce retour ? Invité ce lundi matin sur la Première, Kristof Calvo, revient sur ce revirement.

Lui qui avait dit il y a quelques mois qu'il quittait la politique nationale. L'actuel député fédéral Groen souhaite nuancer et précise qu'il n'a pas d'ambition pour un nouveau mandat à la Chambre. Mais, dit-il, les élections du 9 juin 'ce n'est pas seulement un combat de personnalités, ce n'est pas seulement pour chercher des postes et pour partager le pouvoir, c'est aussi pour un combat, des idée





