Kristien Hemmerechts signeert en wordt geïnterviewd in Brasschaat

Schrijfster Kristien Hemmerechts is op zaterdag 20 april te gast in Brasschaat. Ze signeert in Standaard Boekhandel, Bredabaan 316, haar nieuwste boek “Van ver gekomen”. De signeersessie begint om 14 uur. Een uurtje later wordt Hemmerechts geïnterviewd in de hoofdbibliotheek van Brasschaat aan de overkant van de straat. Jacques Decru gaat met haar in gesprek. Het interview is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk. Het aantal plaatsen in beperkt.

Hemmerechts kwam de voorbije maanden nog in de belangstelling nadat ze bekendmaakte dat ze opnieuw naar de eucharistieveringen gaa

