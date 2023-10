Kris brengt La Roche en dichter Jacques Perk samen: 140 jaar oude sonnetten komen tot leven in park Vordenstei

De meeste Schotenaren kennen Kris Van de Mieroop (54) als de minzame uitbater van het gezellige koffiebarretje Gelmelen. Maar hij is ook een gepassioneerd kunstschilder en intussen al tien jaar in …Met wat vertraging liepen ook de jongens van het zesde leerjaar alsnog hun scholencross 2023.

Wekelijks staat het bol van de actie in onze provincie, van eerste nationale tot vierde provinciale. In VOETBAL KORT ANTWERPEN verzamelen we alle korte voetbalberichten uit de hele provincie. … De donkere wolken die vorig jaar nog boven het gemeentehuis hingen, lijken helemaal verdreven. De kredietaanpassing die schepen van Financiën Paul Valkeniers (Open Vld) en burgemeester Maarten De …De gemeente houdt deze week grote schoonmaak in het Cogelspark. “Dit past in onze intentie tot het herwaarderen van deze groene long van de wijk Deuzeld”, aldus schepen van Milieu Walter Brat …Drie keer goud. Je moet het maar doen bij een Europees debuut bij de grote mensen.

Pol Hicguet (73) was al trots op zijn drie zonen, maar dat is hij nu nog een beetje meer. Bart (46), Wim (44) en Jan (40) zijn er samen in geslaagd om een meer dan degelijk artisanaal bier te … Vlaams Belang lanceert een grote bevraging om de mening van de Schotenaar te kennen over zijn straat, wijk en gemeente. Deze bevraging zal binnenkort in elke Schotense brievenbus verdeeld worden.Afgelopen zaterdag op zondag hebben vijftien kinderen van 8 en 9 jaar een aparte nacht beleefd. Ze mochten logeren in de Braembibliotheek en werden daar door teamleader publiek Friedel Mertens en …Na de interlandbreak mochten we weer genieten van een rijkgevuld programma met veel doelpunten in Antwerpen. headtopics.com

Familie en vrienden nemen afscheid van Dylan (15), die verongelukte met crossmotor: “Hij heeft zijn veel te korte leven geleefd zoals hij het wilde”

Jacques Vermeire en Urbanus kijken over het muurtje: peetvaders van de comedy trekken op wereldtournee in nieuJacques Vermeire (72) en Urbain 'Urbanus' Servranckx (74), de twee peetvaders van de Vlaamse comedy, wagen zich aan wat misschien wel het grootste avontuur uit hun rijkgevulde leven wordt: een heuse wereldtournee. Voor het VTM-programma Jacques en Urbain op Wereldtournee, kiest het olijke duo het ruime sop.

Pas de second succès pour Namur Capitale battu en ÉcosseNamur Capitale s'est incliné 49-42 jeudi chez les Écossaises de Caledonia Gladiators en match comptant pour la 3e journée de la phase de poules (groupe G) de l'EuroCoupe féminine de basket. Dans le groupe L, Fribourg (Suisse) et Marjorie Carpréaux ont été sévèrement battues (101-68) chez les Françaises de La Roche Vendée.

Hausse du nombre de signalements à la police pour mauvais traitements envers les animauxLes zones de police locale ont enregistré l'an dernier plus de 2.600 faits de négligence ou de maltraitance envers les animaux. Cela représente une augmentation de 35 % par rapport à 2018, selon les chiffres que le député fédéral Vooruit Kris Verduyckt a demandés à la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden (CD&V).

Walter Damen beenhard tegenover De Croo over aanstelling nieuwe minister: "Waarover ben je dan nog niet eerlijWalter Damen reageerde woensdagavond in Play 4-programma 'De Tafel van Gert' op het aanstellen van de nieuwe justitieminister Paul Van Tigchelt. Daarbij had de Antwerpse advocaat het ook vooral over het niet aanstellen van collega Kris Luyckx en gaf hij commentaar op premier Alexander De Croo.

Jeroen Meus maakt een cake, een risotto én een stoemp van pompoenPompoenen zijn onlosmakelijk verbonden met Halloween en dus breng ik deze week een ode aan deze groente. Ontzettend lekker, zowel hartig als zoet.

Negentien kinderen vormen allereerste kinderraad: "Samen leuke dingen bedenken voor onze gemeente"Negentien vertegenwoordigers van verschillende basisscholen in Sint-Gillis-Waas kwamen woensdag voor het eerst samen om de eerste kinderraad in de gemeente op te starten. "Het is van belang om de jeugd actief te betrekken in gemeentelijke besluitvorming", zegt burgemeester Maaike De Rudder (CD&V).