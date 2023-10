Kreydt leidt Bonheiden naar zege tegen TOR Deurne Pirates

In elke reeks werd er dit weekend gevoetbald. Van de Jupiler Pro League tot en met 4de provinciale, het was een weekend vol wedstrijden en doelpunten. Hieronder vind je een overzicht van de …Tubantia won met gemak thuis tegen VC Deurne Antwerpen met een overweldigende 14-0. VC Deurne Antwerpen moest met negen spelers verder na twee rode kaart.Een 18-jarige man heeft zaterdagavond getracht de lokale Colruyt in de Eyendijkstraat in Deurne te overvallen.

Driekwart van de vluchten die vertrekt vanop Antwerp Airport zijn privévluchten. Dat blijkt uit een onderzoek van Burgerplatform Vliegerplein en Transport & Environment. “Onbegrijpelijk”, zegt … Miss Verstand, Miss Tletoe, Miss Behave … Met die namen op hun lint gedrukt gaan 16 ex-kandidaten van verschillende missverkiezingen zaterdag op de foto in het Rivierenhof in Deurne. Op die manier …

In maart 2021 verlieten de laatste flessen melk de fabriek van Milcobel in Schoten. ‘Den Inza’ haalde z’n 75-jarig jubileum net niet. 2,5 jaar later staat alleen de oude fabriekspoort nog overeind. …Voor de Antwerpse cartooniste Laura Janssens (33) had de coronaperiode een zilveren randje. Geïnspireerd door de hamsterwoede in 2020 bedacht ze Philippe en Giovanni, twee hilarische hamsters. headtopics.com

Enkele ouders van basisschool Hertenhof in Deurne klagen de onveilige verkeerssituatie aan de school aan. Het is er steeds erg druk, maar een zebrapad waar de kinderen veilig kunnen oversteken is … Wat een gezapige voetbalnamiddag aan de Deurnese Sportoase moest worden tussen Deurne OB B en Anvers Genclerbirligi, mondde twee weken geleden uit in een vechtpartij. Hierbij incasseerde de …Hoboken zet ongeslagen reeks voort

Overduidelijke overwinning voor Bonheiden B tegen FC Putte BBonheiden B won zondag van FC Putte B. Bonheiden B won het duel met 3-0. Lire la suite ⮕

Gerestaureerd grafmonument van Arthur Löwenstein onthuld in DeurneHet gerestaureerde grafmonument van Arthur Löwenstein is zondag onthuld op begraafplaats Sint-Rochus in Deurne. De Oostenrijkse componist en dirigent was een leerling van Gustav Mahler en de oprichter van de eerste Vlaamse Philharmonie. Lire la suite ⮕

Ouders van basisschool Hertenhof Deurne klagen onveilige verkeerssituatie aan school aan: “Willen permanente oEnkele ouders van basisschool Hertenhof in Deurne klagen de onveilige verkeerssituatie aan de school aan. Het is er steeds erg druk, maar een zebrapad waar de kinderen veilig kunnen oversteken is er niet. Ondanks herhaaldelijk aandringen, wordt er niets aan gedaan, zeggen de ouders. Lire la suite ⮕

Drie keer meer privévliegtuigen in de luchthaven van Deurne: 'Vlaanderen subsidieert vluchten voor de rijken'Steeds meer privéjets op de regionale luchthaven van Antwerpen Lire la suite ⮕

Mogelijke overvaller met mes gearresteerd aan Colruyt in DeurneIn de Eyendijkstraat in Deurne is zaterdagavond een man met een mes opgepakt. Hij werd overmeesterd door enkele omstaanders. Mogelijk wilde hij de lokale Colruyt overvallen, al is dat nog niet duidelijk. De Antwerpse politie is met verschillende ploegen ter plaatse. Lire la suite ⮕

Kurdoghlian maakt twee goals voor Schoten in wedstrijd tegen City Pirates BSchoten won zaterdag de uitwedstrijd tegen City Pirates B met 1-5. Lire la suite ⮕