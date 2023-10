Koranverbrander wordt uitgewezen uit Zweden

De autoriteiten lieten de omroep weten dat hij het land uitgezet moet worden, maar dat hij nog tot medio april 2024 een tijdelijke verblijfsvergunning zou krijgen. Het uitzettingsbevel gaat gepaard met een verbod om binnen de vijf jaar terug te keren. De man liet al aan meerdere lokale media weten de beslissing te zullen aanvechten en het land niet te zullen verlaten.

De voorbije maanden werden regelmatig Korans verbrand in de publieke ruimte of op een andere manier te schande gebracht. In de meeste gevallen was de Irakees verantwoordelijk voor de actie. De acties veroorzaakten ook in het buitenland woedende reacties en Zweden haalde zich diplomatieke problemen op de hals. De Zweedse politie pakte de man meermaals op wegens opruiing.

De werkelijke reden waarom de man wordt uitgezet is donderdag nog onduidelijk. Volgens informatie van omroepstation SVT is de man in de zomer door de autoriteiten ondervraagd over beelden uit Irak waarop hij onder meer met wapens zou zijn gezien in een militaire omgeving. De man emigreerde in april 2021 naar Zweden en kreeg destijds een verblijfsvergunning voor drie jaar. headtopics.com

