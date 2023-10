Koranverbrander die Zweden moet verlaten, kan nergens heen

Twee 48 urenstakingen bij spoor in november en december - Belgische die stenen probeerde mee te nemen uit Turkije mag weer naar huisGisteren om 14:34Gisteren om 14:20ReportagereportageDakisolatie of zonnepanelen: wat is de beste investering?Een woning is een van de belangrijkste aankopen die je in je leven zal doen. Helaas leer je niet sne...

Twee 48 urenstakingen bij spoor in november en december - Belgische die stenen probeerde mee te nemen uit Turkije mag weer naar huis

Koranverbrander wordt uitgewezen uit ZwedenEen Irakees die verantwoordelijk is voor meerdere Koranverbrandingen in Zweden zal het land uitgezet worden. Hij krijgt geen verlengde verblijfsvergunning, meldt televisiezender TV4 op basis van informatie van de immigratiedienst.

Koranverbrander wordt uitgewezen uit ZwedenEen Irakees die verantwoordelijk is voor meerdere Koranverbrandingen in Zweden zal het land uitgezet worden. Hij krijgt geen verlengde verblijfsvergunning, meldt televisiezender TV4 donderdag op basis van informatie van de immigratiedienst Migrationsverket.

Sperma van dienstplichtigen in Zweden zonder toestemming gebruikt om vrouwen zwanger te makenVerschillende Zweedse dienstplichtigen die in de jaren 60 en 70 sperma doneerden voor wetenschappelijk onderzoek zijn zonder hun medeweten vader gevonden. Dat heeft het Zweedse documentaireprogramma 'Uppdrag granskning' achterhaald.

Tesla-werknemers in Zweden leggen werk neerDe werknemers van de Amerikaanse fabrikant van elektrische wagens Tesla in Zweden hebben vrijdag het werk neergelegd uit protest tegen de weigering van de autobouwer om een collectieve overeenkomst over de lonen te ondertekenen. Dat meldt vakbond IF Metall.

Van Tigchelt: Terrorist mogelijk ook niet op OCAD-terreurlijst mét kruispuntbankDe Tunesiër die vorige week maandag twee Zweden doodschoot in Brussel had mogelijk ook niet op de terreurlijst van het orgaan voor de dreigingsanalyse OCAD gestaan als er wel al een overkoepelende kruispuntbank voor veiligheidsgegevens was geweest.

Waarom het geen toeval is dat schutter in Maine hetzelfde wapen als Abdesalem Lassoued in Brussel gebruikteDe dader van de schietpartijen in het Amerikaanse Lewiston, waarbij minstens zestien mensen om het leven kwamen, gebruikte een AR-15. Dat is een semiautomatisch wapen waarmee ook terrorist Abdesalem Lassoued vorige week twee Zweden doodschoot in Brussel.