Kontich neemt op Allerheiligen deel aan Reveil

Sinds enkele jaren organiseert bijna een op twee Vlaamse gemeenten op Allerheiligen een troostconcert. In Kontich doen ze dat samen met de Press Play Band, die bekend staat om zijn emotioneel aangrijpende covers. Het samenzijn moment vindt plaats van 17 tot 18u.Op de begraafplaats in Kontich aan de Duffelsesteenweg wordt op 1 november voor de eerste maal een Reveil-troostconcert georganiseerd. Het is een moment van samenzijn in muziek, herinneren, …In elke reeks werd er dit weekend gevoetbald.

VOETBAL KORT ANTWERPEN. Forfait OHL B in het voordeel van Cappellen, T1 Steven Bastiaens vertrekt bij Zoersel Wekelijks staat het bol van de actie in onze provincie, van eerste nationale tot vierde provinciale. In VOETBAL KORT ANTWERPEN verzamelen we alle korte voetbalberichten uit de hele provincie. …In de gemeenteraad is de aanbestedingsprocedure goedgekeurd voor de tweede fase van de renovatie van de gemeentelijke Academie voor Schone Kunsten (Gask).

IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. De omgekeerde Mario Götze van Punt-Larum en de verlosser van NoorseSC Mechelen wint ook van VV Duffel Haven wordt laboratorium voor sleepboot van toekomst: “Als ik op waterstof kan varen, stel ik mijn pensioen misschien nog wat uit”Tine Reymer staat opnieuw op podium samen met man Peter Van den Begin en dochters: “Achteraf ben ik blij dat ik gecrasht ben”Aanslag gepleegd tegen kantoorgebouw in Antwerpen, daders laten boodschap achter headtopics.com

Onze man keurt (met 95 experts) 1.800 bieren tijdens driedaagse Brussels Beer Challenge in Turnhout: “In de voormiddag proeven, in de namiddag op brouwerijbezoek” Petra verloor haar dochtertje en moest net als Linda Mertens de draad weer oppikken: “Ik heb van mijn verdriet mijn kracht gemaakt”

Man die Claudia Van Der Stichelen doodschoot nog voortvluchtig: parket gaat uit van link met dossier van advocate

Expo Lintfabriek strijkt neer in Kontich: “Leuk om een thuismatch te spelen”De tentoonstelling over het legendarische jeugdhuis Lintfabriek, die vorig jaar al liep in de Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen, heeft haar deuren geopend in Kontich. Voor velen uit de tijd van toen was het bij de opening een blij weerzien. Lire la suite ⮕

Kontich wint uit van Ternesse, mede dankzij twee treffers WeutsKontich versloeg zaterdag Ternesse in een uitwedstrijd. Het duel eindigde op 0-4. Lire la suite ⮕

Reveil op begraafplaats van Mortsel-dorp staat stil bij oorlogsslachtoffersVoor de zevende maal vindt op 1 november op de begraafplaats van Mortsel-dorp Reveil plaats. Met kaarsen, muziek en poëzie worden de overledenen herdacht. Lire la suite ⮕

Gehandboeide vechtersbaas neemt vlucht: politie kan man opnieuw arresteren na zoekactieEen jonge man, die door de politie was gearresteerd na een vechtpartij in de nacht van zaterdag op zondag in Elewijt, is met de handboeien rond zijn polsen toch kunnen ontsnappen. Hij was een tijdje voortvluchtig en er kwam een zoekactie aan te pas voor hij opnieuw kon opgepakt worden. Lire la suite ⮕

‘Janice’ neemt afscheid van Matthew Perry: ‘De vreugde die je bracht, zal eeuwig blijven’In Hollywood en ver daarbuiten wordt getreurd om het veel te vroege overlijden van acteur Matthew Perry (54). De ‘Friends’-acteur krijgt lof vanuit alle hoeken voor zijn iconische rol als Chandler, maar nog veel meer voor de persoon die hij was. Lire la suite ⮕

2.500 lokale agenten te weinig: “Als beroep niet aantrekkelijker wordt gemaakt, wordt het alleen maar erger”In het Brussels Gewest zijn maar liefst 800 lokale politiemensen te weinig, in Vlaanderen ook nog eens 800. Voor heel het land loopt het tekort aan lokale agenten op tot meer dan 2.500. Lire la suite ⮕