Knooppunt Sint-Anna op Linkeroever vanaf dit weekend in gebruik

Om die nieuwe wegen in gebruik te nemen, zal de E34 richting Antwerpen vanaf vanavond 23.00 uur tot morgenvroeg 6.00 uur afgesloten zijn. Ook oprit 8 Waaslandhaven-Oost richting Antwerpen is dan dicht.

De hele zaterdag tot zondagochtend 6.00 uur sluit dan weer de parallelweg tussen de park-and-ride op Linkeroever en het kruispunt aan de oprit Zwijndrecht in beide richtingen. Een deel van de parallelweg schuift op naar zijn definitieve locatie. De nieuwe wegen maken deel uit van de Oosterweelverbinding. Het nieuwe knooppunt zal in de toekomst aansluiten op de Scheldetunnel, die nog in aanbouw is.

ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven” Rode Kruis ontslaat medewerkster asielcentrum Berlaar na kritische column: “Ik voel in elke vezel van mijn lijf dat we elke dag falen” headtopics.com

Spontane staking bij De Lijn na nieuws over 280 jobs die moeten verhuizen: vandaag ernstige hinder verwacht in hele provincie AntwerpenOVERZICHT. Grote hinder in alle provincies door stakingen bij De Lijn, en miserie lijkt aan te houden: “Verwacht maandag grote problemen”

Walter Damen beenhard voor De Croo over aanstelling nieuwe minister: “Waarover ben je dan nog niet eerlijk?” Peter Boeckx filmde voor ‘The sky is the limit’ een gezin dat beweerde miljonair te zijn, maar “er klopte iets niet” headtopics.com

Lire la suite:

gva »

‘Bende van IGLO’ bekogelt bus van De Lijn met stenen op Linkeroever: “Chauffeurs voelen zich bedreigd”Opnieuw een gewelddadig incident op een bus van De Lijn . Een groep jongeren heeft dinsdagavond op Linkeroever stenen naar bussen en wagens gegooid. Niemand raakte gewond, al veroorzaakte het incident wel heel wat schade. Het is niet de eerste keer dat zo’n agressie zich voordoet. Lire la suite ⮕

Knooppunt blijft nog twee weken langer afgeslotenDe werkzaamheden op het kruispunt van het Hofkwartier met de Belgiëlaan in Herentals lopen door het slechte weer flink vertraging op. Normaal moest het knooppunt in het stadshart vrijdag open gaan, maar dat gebeurt nu twee weken later. Lire la suite ⮕

Hotel Dennenhof en Vakantiehuis Sint-Aubertus krijgen Vlaamse steun voor energiebesparende werkenVlaams minister van onder meer Energie en Toerisme Zuhal Demir (N-VA) investeert via Toerisme Vlaanderen 4,3 miljoen euro in 287 erkende toeristische logies en jeugdverblijven. Twee daarvan bevinden zich op Brasschaats grondgebied. Lire la suite ⮕

Directeur Sint-Barbaracollege over grensoverschrijdend gedrag door pater bij jonge Vincent Van Quickenborne e“We wisten niet dat ex-minister Vincent Van Quickenborne en radiomaker Sven Ornelis ook slachtoffer waren van die pater op onze school”, zegt Jens Vandenhaute, directeur van het Gentse Sint-Barbaracollege. “Maar twee andere klachten over hem zijn indertijd wel correct behandeld en doorgespeeld. Lire la suite ⮕

Basisschool Sint-Jan in Tisselt krijgt AED-toestel: “Ook onze schoolomgeving is nu HARTveilig”De Basisschool Sint-Jan Tisselt (Willebroek) heeft er een AED-toestel bij. Het toestel werd op 24 oktober aan de ingang van de school gevestigd en is 24 uur per dag toegankelijk voor iedereen. “Dankzij vzw HeartSaver is de schoolbuurt nu HARTveilig”, klinkt het. Lire la suite ⮕

Landelijke Gilde organiseert weer Sint-Hubertusviering met broodzegening en dierenwijding in BooischotDe Landelijke Gilde van Booischot (Heist-op-den-Berg) organiseert op zondag 29 oktober opnieuw een Sint-Hubertusviering met een broodzegening en dierenwijding. Ze geven het startschot met een eucharistieviering in de Sint-Salvatorkerk. Jachthoorngroep Waldo zorgt weer voor een streepje muziek. Lire la suite ⮕