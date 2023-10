Kloosterstraat tijdens herfstvakantie afgesloten voor vernieuwing wegdek

Voor de toekenning van de tweejaarlijkse Akerprijs in Ekeren kreeg de jury de loodzware taak om uit 17 kandidaten één laureaat te selecteren. “De jury koos voor John Malone, een sportman in hart en …

Wekelijks staat het bol van de actie in onze provincie, van eerste nationale tot vierde provinciale. In VOETBAL KORT ANTWERPEN verzamelen we alle korte voetbalberichten uit de hele provincie. …Geld voorzien voor A102 kan beter in openbaar vervoer en overkappingen geïnvesteerd worden volgens Orry Van De Wauwer. De A102 is een nieuwe snelweg die ondergronds gepland is tussen de E19 in …

Een naam om te onthouden: Amaury Dupont uit Ekeren is nog maar dertien jaar, en speelt al mee in zijn twaalfste musical. Vanaf 3 november heeft hij een hoofdrol inDe Antwerpse politie heeft maandagavond een 21-jarige bestuurder opgepakt voor het rammen van een hek in Ekeren. De jongen zou met hoge snelheid op het hek zijn ingereden. De twintiger reed onder …

Knooppunt Sint-Anna op Linkeroever vanaf dit weekend in gebruik: E34 richting Antwerpen vanaf 23u tijdelijk afgesloten ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven”

Familie en vrienden nemen afscheid van Dylan (15), die verongelukte met crossmotor: “Hij heeft zijn veel te korte leven geleefd zoals hij het wilde”

Reiniging afvoerbuis moet wateroverlast in fietstunnels vermijdenHet Agentschap Wegen en Verkeer heeft de afvoercapaciteit hersteld in de fietstunnels onder de Molderdijk en Zuiderring in Mol. Dat moet wateroverlast bij hevige regenval voorkomen.

Stad overweegt ook eigen trajectcontroles in te voeren, maar dat ziet niet iedereen zitten: "Geld van fusie zoHet stadsbestuur van Lokeren overweegt om in bepaalde straten ook eigen trajectcontroles in te voeren. Die zullen permanent de snelheid van de voertuigen meten. Er zijn al enkele trajectcontroles in het beheer van het Agentschap Wegen en Verkeer in Lokeren.

Nog een bottleneck erbij op N118 naar Geel: kruispunt in Retie drie weken volledig afgeslotenHet verkeer tussen Retie en Geel wordt de komende drie weken nog extra bemoeilijkt: het kruispunt van de Gildenstraat met de Kapelstraat in Retie, vlak bij bakker Jan & Lowie, gaat tot half december dicht voor alle verkeer.

Knooppunt Sint-Anna op Linkeroever vanaf dit weekend in gebruikVanaf dit weekend kan je gebruikmaken van het nieuwe knooppunt Sint-Anna op Linkeroever. Het verkeer tussen de E34 en de Antwerpse Ring rijdt er vanaf morgen op de definitieve wegen, de tijdelijke snelweg wordt opnieuw afgesloten.

Fietser en auto botsenIn de Kloosterstraat in Gierle (Lille) botsten vrijdagochtend rond 8u een auto en fiets met elkaar. De 34-jarige vrouw die op de fiets reed, is voor verzorging naar het ziekenhuis gevoerd. De 78-jairge automobilist bleef ongedeerd.

Symbolische doop voor elektrische veerboot die Antwerpse Scheldeoevers verbindtDe eerste elektrische veerboot op de Schelde in Antwerpen is gedoopt. Woensdag organiseerde VLOOT, onderdeel van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), een traditionele ceremonie om het schip, dat al een tijdje gebruikt wordt, behouden vaart te wensen.